UEFA, üçüncü turnuvanın ismini açıkladı: 'UEFA Avrupa Konferans Ligi'

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi.



Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, 2021-2022 sezonundan itibaren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adının "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olduğunu duyurdu.