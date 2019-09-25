Son Dakika Haberleri: UEFA, üçüncü turnuvanın ismini açıkladı: 'UEFA Avrupa Konferans Ligi'
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UEFA, üçüncü turnuvanın ismini açıkladı: 'UEFA Avrupa Konferans Ligi'

46 dakika önce

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi. Ayrıca, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statlar da açıklandı

UEFA, üçüncü turnuvanın ismini açıkladı: 'UEFA Avrupa Konferans Ligi', System.String[]

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi.


Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, 2021-2022 sezonundan itibaren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adının "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olduğunu duyurdu.

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Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30 
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