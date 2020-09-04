UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı - Son Dakika

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Takımı ben yaptım sorumlusu da benim, üzgünüz" UEFA Uluslar B Ligi 3.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Takımı ben yaptım sorumlusu da benim, üzgünüz"

SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakalarının ilkinde Macaristan'a 0-1 mağlup olan Milli Takımın Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, takımı kendisinin kurduğunu belirterek sonucun sorumlusunun da kendisi olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakalarının ilkinde Milli Takımımız Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Macaristan'ı ağırladı. Millilerimizin 0-1 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beklentisinin altında bir futbol ortaya koyduklarını belirtip, "Takım olarak düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mevcut kadro ile çıkabilirdik. Ancak genç futbolcuların erken form tutmasını sağlayabiliriz diye düşündük. Ancak onlarda beklediğimiz altında oynadı. Pandemi, liglerin erken bitmesi kadro yaparken sıkıntıları arttırabiliyor. Üst üste iki maç oynayacağız. Hangi oyuncularımızın ne kadar kaldıracağını bilmiyoruz. Bunun için değişik oyuncuları oynatmayı uygun gördüm ama sahaya oyun düşündüğümüz gibi yansımadı. Rakip bizden daha istekliydi, daha iyiydi. Biz kıran kırana bir maç yapmak istiyorduk. Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık" dedi.

"Sorumlu benim"

Güneş, milli takımdaki yeni oyuncuların oynatılmasının oyuna etkisinin kendisine sorulması üzerine, takımı kendisinin yaptığını ve sorumluluğunda kendisinde olduğunu belirterek, "Sol veya sağ, kim oynadı veya oynamadı yerine takım olarak olumsuzduk. Zaten takımı ben yaptım. Sorumlusu da benim. Üzgünüz, kendi sahamızda kaybettiğimiz için. İyi başlamak istiyorduk ama bu liginde böyle bir formatı var. Buradaki oyuncularımızın bir çoğunu zaten Mart ayında hazırlık maçlarında göremedik. O zaman göremediğimiz oyuncuları bugünde göremezsek nasıl taşıyacaktık. Hem onları görmek zorundaydık, hem kazanabileceğimizi düşündük ama yeni gelenlerin formsuzluğu ve eksikliği değil tüm oyuncular gerçek verimlerinin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli ve karakterli ama bugün beklenen oyununu oynayamamaları onların kötü futbolcu olduklarını göstermez. Bugün kaybeden taraf olduk. Macaristan'da bunu moral olarak iyi kullandı" dedi.

"Sivas'ı özlemiştim"

Geçtiğimiz Sezon Sivasspor'da forma giyip ilk kez milli takım tecrübesi yaşayan Mert Hakan, daha iyi olacağının sözünü verip, "Sivas'ı gerçekten özlemiştim. İyi bir tesadüf oldu. Benim için yeni bir başlangıç. Milli takımda ilk maçım oldu. Bugün bana görev verdiği için hocama da çok teşekkür ediyorum. Şu anda alışma sürecindeyim. İlk maçım çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacağının sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Emre "çok üzgünüz"

Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Emre Kılıç "Öncelikle çok üzgünüz. Sivas bizim evimiz. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Bu maçların hepsi çok değerli bizim için. Maçtan önce kazanmayı çok istiyorduk. Rakibimiz bizden daha fazla istiyor gibiydi. Onların daha hazır olmasının skorda etken olduğunu düşünüyorum. 9 aydır bir arada olmayan bir takımımız var. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Çok farklı bir kadro ile sahaya çıktık. Elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Yediğimiz golde de yapabileceğimiz hiç bir şey yoktu. Önümüzde bir Sırbistan maçı var. Bugün bunu unutup Sırbistan maçına hazırlanmamız lazım" dedi.

Performansı ile göz dolduran milli kalenin bekçisi Uğurcan Çakır ise şunları söyledi. "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı bizden daha güçlü bir rakibimiz vardı. İkinci yarı oyunu dengeleyip pozisyon bulduk. Onlar bizden daha fazla istedi. Bizden daha hazırlardı. Biz geç toplandık. Daha hazır değildik"

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 01:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor         
13:45
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Yunan adalarına kaçmaya çalışan eski askerlerden şaşırtan ifade: Kaçmıyorduk, jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz Yunan adalarına kaçmaya çalışan eski askerlerden şaşırtan ifade: Kaçmıyorduk, jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz         
12:55
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı         
10:08
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü         
09:15
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 02:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei