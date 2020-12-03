UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. A Ligi gruplarını lider bitiren takımlardan İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti. İtalya'da organize edilecek finaller Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statlarında oynanacak. Yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve üçüncülük ise 10 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. - İSTANBUL