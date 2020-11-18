UEFA Uluslar Ligi: Macaristan: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Uluslar Ligi: Macaristan: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)

18.11.2020 23:33
UEFA Uluslar Ligi: Macaristan: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı), System.String[]

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ceza yayı sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Dibusz'da kaldı.

10. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Kalmar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan'ın dönerek yaptığı vuruşu kaleci Dibusz oyun alanı içine çeldi.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx

Macaristan: Dibusz xx, Lang xx, Hangya xx, Attila Szalai xx, Fiola xx, Nego xx, Nagy xx, Kalmar xx, Siger xx, Könyve xxs, Nikolic xx

Yedekler: Hegedüs, Kescskes, Botka, Bese, Cseri, Varga, Schafer, Gyurcso, Holender

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Mert xx, Sangare xx, Ozan Kabak xx, Merih xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan xx, Cenk xx

Yedekler: Altay, Uğurcan, Mert, Ömer, Kaan, Okay, Dorukhan, Yusuf, Berkay, Deniz

Teknik Direktör: Şenol Güneş - BUDAPEŞTE

A Milli Futbol Takımı, Macaristan, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi: Macaristan: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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