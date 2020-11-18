A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Ceza yayı sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Dibusz'da kaldı.
10. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Kalmar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan'ın dönerek yaptığı vuruşu kaleci Dibusz oyun alanı içine çeldi.
Stat: Puskas Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx
Macaristan: Dibusz xx, Lang xx, Hangya xx, Attila Szalai xx, Fiola xx, Nego xx, Nagy xx, Kalmar xx, Siger xx, Könyve xxs, Nikolic xx
Yedekler: Hegedüs, Kescskes, Botka, Bese, Cseri, Varga, Schafer, Gyurcso, Holender
Teknik Direktör: Marco Rossi
Türkiye: Mert xx, Sangare xx, Ozan Kabak xx, Merih xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan xx, Cenk xx
Yedekler: Altay, Uğurcan, Mert, Ömer, Kaan, Okay, Dorukhan, Yusuf, Berkay, Deniz
Teknik Direktör: Şenol Güneş - BUDAPEŞTE
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › UEFA Uluslar Ligi: Macaristan: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor