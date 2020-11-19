UEFA Uluslar Ligi: Macaristan: 2 Türkiye: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in şutunda top savunmadan oyun alanına döndü.

57. dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

90+5. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx

Macaristan: Dibusz xx, Lang xx, Hangya xx (Holender dk. 74 xx), Attila Szalai xx, Fiola xx, Nego xx (Botka dk. 89 ?), Nagy xx, Kalmar xx (Cseri dk. 46 xx), Siger xxx, Könyves (Varga dk. 46 xxx) xx, Nikolic xx (Gyurcso dk. 64 xx)

Yedekler: Hegedüs, Kescskes, Bese, Schafer

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Mert xx, Sangare xx, Ozan Kabak xx, Merih xx, Caner xx, Ozan Tufan xx (Berkay dk. 71 x), Mahmut xx (Kaan dk. 88 ?), İrfan Can xx (Yusuf dk. 55 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan xx, Cenk xx (Deniz dk. 71 xx)

Yedekler: Altay, Uğurcan, Mert, Ömer, Okay, Dorukhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Siger (dk. 57), Varga (dk. 90+5) (Macaristan)

Sarı Kartlar: Cseri, Dibusz, Holender, Gyurcso (Macaristan), Mahmut (Türkiye) - BUDAPEŞTE