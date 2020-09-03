UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Macaristan: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Roland Sallai ceza sahası dışında ki pasında topa hakim olan Filip Holender, topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Uğurcan topu parmak uçları ile çıkarttı.
18. dakikada ceza sahası dışındaki Dominik Szoboszlai, Filip Holender'den kazandığı topla kaleye uzun bir şut çekti. Top direkten döndü.
31. dakikada Dominik Szoboszlai, topu ceza sahası içerisindeki Filip Holender'e verdi. Filip Holender'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin köşesine çarparak dışarı çıktı.
35. dakikada Adam Szalai'nin ceza sahasının dışından kullandığı sert şutta top kaleci Uğurcan'dan döndü.
38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak Peter Gulasci'de kaldı.
51. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Yılmaz'ın şutunda kaleci Peter Gulasci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Emre Kılıç'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıktı.
65. dakikada Dominik Szoboszlai'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Willi Orban topa kafası ile dokundu. Uğurcan Çakır topu parmak uçları ile kornere çeldi.
79. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 0-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Artur Riberio xxx, Rui Tavares xxx, Paulo Soares xxx
Türkiye: Uğurcan Çakır x, Çağlar Söyücü xx, Merih Demiral xx, Umut Meraş xx, Kaan Ayhan xx, Mert Müldür xx, Mert Hakan xx (İrfan Can dk. 57 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Emre Kılınç xx (Kenan Karaman dk. 75 xx), Ahmet Kutucu xx (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx
Yedekler: Mert Günök, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Kabak
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Macaristan: Peter Gulasci xxx, Adam Lang xx, Willi Orban xx, Atilla Szalai xx, Atilla Fiola xx, Adam Nagy xx, Davit Siger xx (Andras Schafer dk. 59 xx), Filip Holender xx, Dominik Szoboszlai xxx, Roland Sallai xx (Zsolt Kalmar dk. 81 ?), Adam Szalai xxx
Yedekler: Denes Dibusz, Adam Kovaksik,, Mate Patkai, Tamas Cseri, Adrian Szöke, Krisztian Simon, Benjamin Babati, Nemanja Nikolics
Teknik Direktör: Marco Rossi
Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 79) (Macaristan)
Sarı kartlar: Burak Yılmaz, İrfan Can (Türkiye) Siger, Fiola, Lang (Macaristan)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:52 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Macaristan: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika