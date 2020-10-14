UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Sırbistan: 1 (İlk yarı)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman'a verdi. Kenan'ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi.
2. dakikada Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.
21. dakikada sol kanattan Ristic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Georgi Kabakov xx, Martin Margaritov xx, Diyan Valkov xx
Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Mahmut Tekdemir xx, Hasan Ali Kaldırım x (Umut Meraş dk. 27 xx), Ozan Tufan xx, Okay Yokuşlu xx, Cengiz Ünder xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan Karaman xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu, Orkun Kökçü
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sırbistan: Marko Dimitrovic xx, Aleksandar Kolarov xx, Nikola Milenkovic xx, Aleksandar Mitrovic xx, Mihailo Ristic xx, Nemanja Maksimovic xx, Sergej Milinkovic-Savic xx, Sasa Lukic xx, Darko Lazovic xx, Stefan Mitrovic xx, Filip Djuricic xx
Yedekler: Predrag Rajkovic, Dorde Nikolic, Nikola Maras, Filip Mladenovic, Danijel Aleksic, Nemanja Gudelj, Luka Jovic, Mijat Gacinovic, Dusan Vlahovic, Djordje Despotovic, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic
Gol: Milinkovic-Savic (dk. 21) (Sırbistan)
Sarı kartlar: Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Türkiye), Stefan Mitrovic (Sırbistan)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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