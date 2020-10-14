UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Sırbistan: 1 (İlk yarı)

21. dakikada sol kanattan Ristic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu. 0-1

2. dakikada Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu 'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman 'a verdi. Kenan'ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye , Türk Telekom Stadyumu 'nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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