UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)

15.11.2020 21:57
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Rusya'yı konuk etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Rusya'yı konuk etti. Mücadele Ay-Yıldızlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla miller grupta puanını 6'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada sol kanattan gelişen Rusya atağında Ozdoev ceza alanı içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ozdoev'in vuruşunda Mert topu kornere çeldi.

51. dakikada Daler Kuzyaev, ceza alanı içine sarkan Ozan Tufan'a yaptığı müdahale ile yere düşürdü. Hakem Marciniak ise pozisyona penaltı kararı verdi.

52.dakikada beyaz noktaya gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 3-1

57. dakikada Aleksey Miranchuk pasını ceza alanına bindiren Vyacheslav Karavaev'e çıkardı. Çizgiye inen Karavaev'in ortasında Daler Kuzyaev, tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 3-2

67. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75. dakika sağ kanattan ceza alanı içine giren Karavaev'in sert şutunu kaleci Mert kurtardı. Dönen topu Ay-Yıldızlı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Halkan Çalhanoğlu ile kontra atağa kalkan Ay-Yıldızlılar, Rusya savunmasını 3'e 2 yakaladı. Hakan'dan pası alan Ozan Tufan müsait pozisyonda Cenk'i gördü. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Szymin Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Radoslaw Siejka xx

Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xxx (Ozan Kabak dk. 64 x), Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xxx, Caner Erkin xxx, Okay Yokuşlu xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Yusuf Yazıcı dk. 86 '), Ozan Tufan xxx (Mahmut Tekdemir dk. 86 '), Kenan Karaman xx, Cengiz Ünder xxx (Deniz Türüç dk. 64 x), Cenk Tosun xx (İrfan Can Kahveci dk. 80 ')

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ömer Bayram, Berkay Özcan, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Rusya: Guilherme x, Semenov xx, Dzhikiya xx, Kudryashov xx, Zhirkov x, Ozdoev xx, Kuzyaev xx (Anton Miranchuk dk. 70 x), Zobnin xx (Daniil Fomin dk. 79 x), Cheryshev ' (Vyacheslav Karavaev dk. 38 xx), Miranchuk xx (Aleksei Ionov dk. 79 x), Zabolotny xx (Aleksandr Erokhin dk. 70 x)

Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Roman Evgenyev, Igor Dieev, Aleksandr Sobolev, Zelimkhan Bakaev, Ivan Oblyakov

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Kırmızı Kart: Andrey Semenov (dk. 24) (Rusya)

Goller: Kenan Karaman (dk. 26), Cengiz Ünder (dk.32), Cenk Tosun (dk. 52 pen.) (Türkiye), Cheryshev (dk. 11), Daler Kuzyaev (dk. 57) (Rusya)

Sarı kartlar: Merih Demiral, Cenk Tosun, Cengiz Ünder (Türkiye), Roman Zobnin, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin (Rusya)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)

Cenk Tosun, Türkiye, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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