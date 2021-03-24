UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyacak.
24.03.2021 15:29
UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyacak.
UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyacak. - İSTANBUL
Beşiktaş, UEFA, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyacak. - Son Dakika Spor
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim