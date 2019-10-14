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UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak

29 dakika önce

UEFA tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 25 FIFA hakeminin katılacağı UEFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak, System.String[]

UEFA tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 25 FIFA hakeminin katılacağı UEFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 15-18 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak seminere Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Murat Ilgaz ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek eğitimci olarak katılırken, FIFA hakemleri Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan ile ÜKH Abdülkadir Bitigen de davet edilen hakemler arasında yer alacak.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve kurul üyelerinin de yer alacağı seminerde, hakemlere teorik eğitimler verileceği, simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları yapılacağı belirtildi.

Seminerin ikinci ve üçüncü ayaklarının da ekim ve kasım aylarında yine Riva'da düzenleneceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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