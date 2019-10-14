UEFA VAR Semineri, TFF Riva Tesisleri'nde yapılacak

TFF, 25 FIFA hakeminin katılacağı UEFA Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerinin Riva'da yapılacağının açıkladı.



TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "UEFA tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 25 FIFA hakeminin katılacağı UEFA Video Yardımcı Hakem(VAR) Semineri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. 15-18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak seminere MHK üyesi Murat Ilgaz ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek eğitimci olarak katılırken, FIFA hakemlerimiz Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan ile ÜKH Abdülkadir Bitigen de davet edilen hakemler arasında yer alıyor.



UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve kurul üyelerinin de yer alacağı seminerde hakemlere teorik eğitimler verilecek, simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları yapılacak. Seminerin ikinci ve üçüncü ayakları da Ekim ve Kasım aylarında yine TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenecek" denildi. - İSTANBUL