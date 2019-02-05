UEFA Var Toplantısına Türkiye'den 5 Hakem Katılacak
9 dakika önce
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.
FIFA Kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemi Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakem Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak. Toplantıda, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakalarından itibaren uygulamaya koyulacak Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında son çalışmalar yapılacak.
VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hakemlere hatırlatmaların yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmaları da uygulanacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:19 Kaynak: İHA
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