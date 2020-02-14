UEFA ve CONMEBOL iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA ve CONMEBOL iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor

UEFA ve CONMEBOL iş birliği anlaşması imzaladı

6 saat önce

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bir araya geldi.

UEFA ve CONMEBOL iş birliği anlaşması imzaladı, System.String[]

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın da yer aldığı UEFA Yönetim Kurulu ile CONMEBOL Konseyi üyelerinin katıldığı toplantı sonucunda her iki kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek için yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.Anlaşma ile UEFA ve CONMEBOL arasında müsabakalar, kalkınma, kadın futbol ve hakemlik konularında 4 ortak komite oluşturulması kararlaştırıldı.


Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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