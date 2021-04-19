UEFA, yeni Şampiyonlar Ligi formatını açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, düzenlediği basın toplantısı ile Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıklarken, "Avrupa Süper Ligi"ni kurma girişiminde bulunan 12 kulüple ilgili sert yaptırımlar olacağını duyurdu.

Zoom üzerinden düzenlenen toplantıda Ceferin, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını söyledi. Yeni formata göre kulüpler, lig usulü 5 iç ve 5 dış saha olmak üzere 10 farklı takımla mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda ortaya çıkacak puan durumuna göre ilk sekiz sırada yer alan kulüpler, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

9 ile 24. sıra arasında bulunan takımlar play-off oynayacak ve galip gelenler bir üst tura katılacak. 25 ile 36. sıra arasındaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Son 16 eşleşmeleriyle birlikte mevcut sistemdeki eleme usulü geçerli olacak. Yeni format, UEFA Avrupa Ligi'ne de uyarlanacak.

Yeni formatın Avrupa futbolunda mücadeleyi ve dayanışmayı artıracağını söyleyen Ceferin, şunları kaydetti:

"Bu gelişmiş format, sahada elde edilen sonuçlar sayesinde Avrupa'daki herhangi bir takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini sürekli canlı tutacak. Ayrıca, seçilmiş küçük bir kartel grup yerine, Avrupa futbolundaki herkes için uzun vadeli yaşama imkanıyla birlikte refah ve büyüme sağlayacaktır."

12 kulübün milli oyuncularına uluslararası turnuva yasağı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu "Süper Lig" girişimini saçmalık olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili sinirli olduğunu belirten Ceferin, "Şaşırdım insanların bu kadar aşırıya gidebileceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Ceferin, 12 kulübe yaptırımlar uygulayabileceklerini vurgulayarak, "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak." ifadelerini kullandı.