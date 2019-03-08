Son Dakika Haberleri: UEFA'yı Zincirle Protesto Ettiler

UEFA'yı Zincirle Protesto Ettiler

4 dakika önce

Çarşamba akşamı tüm dünyada Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanırken, İsviçre'de oynanan Luzern-Young Boys kupa mücadelesi öncesinde Luzern takım taraftarları eşi benzeri görülmemiş bir protestoya imza attı.

UEFA'yı Zincirle Protesto Ettiler, System.String[]
Çarşamba akşamı tüm dünyada Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanırken, İsviçre'de oynanan Luzern-Young Boys kupa mücadelesi öncesinde Luzern takım taraftarları eşi benzeri görülmemiş bir protestoya imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG-M.United, Porto-Roma maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasınına tepki olarak bir grup maskeli Luzern taraftarı, sahaya inerek kaleleri zincirlerle kilitledi.

Kilitli zincirlerin görevliler tarafından kırılmasının ardından müsabaka başladı ve Luzern sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:40 

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