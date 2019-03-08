UEFA'yı Zincirle Protesto Ettiler

Çarşamba akşamı tüm dünyada Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanırken, İsviçre'de oynanan Luzern-Young Boys kupa mücadelesi öncesinde Luzern takım taraftarları eşi benzeri görülmemiş bir protestoya imza attı.

Çarşamba akşamı tüm dünyada Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanırken, İsviçre'de oynanan Luzern-Young Boys kupa mücadelesi öncesinde Luzern takım taraftarları eşi benzeri görülmemiş bir protestoya imza attı.



Şampiyonlar Ligi'nde PSG-M.United, Porto-Roma maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasınına tepki olarak bir grup maskeli Luzern taraftarı, sahaya inerek kaleleri zincirlerle kilitledi.



Kilitli zincirlerin görevliler tarafından kırılmasının ardından müsabaka başladı ve Luzern sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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