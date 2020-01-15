UEFA Yılın 11'i belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Yılın 11'i belli oldu - Son Dakika Spor

UEFA Yılın 11'i belli oldu

6 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

UEFA Yılın 11'i belli oldu, System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.


Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan ikişer, Manchester City ve Bayern Münih'ten de birer isim yer aldı.


Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 14. kez seçildi. 7 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.


2019 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:


Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)


Savunma: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus) Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin de Bruyne (Manchester City)


Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool)

Liverpool, Barcelona, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:12 
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