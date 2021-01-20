UEFA'da Yılın 11'i açıklandı - Son Dakika

UEFA'da Yılın 11'i açıklandı

20.01.2021 15:29
UEFA'da Yılın 11'i açıklandı, System.String[]

UEFA, Avrupa futbolunda 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

UEFA, Avrupa futbolunda 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

Yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlenen kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

2020 UEFA Yılın 11'i şöyle;KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih)SAVUNMA: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih)ORTA SAHA: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City)

FORVET: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).


Bayern Münih, Liverpool, Lyon, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA'da Yılın 11'i açıklandı - Son Dakika Spor


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