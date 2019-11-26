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Son Dakika Spor UEFA, yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu - Son Dakika Spor

UEFA, yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu

6 saat önce

UEFA Yılın 11'ine aday 50 oyuncu için oylamalar başladı.

UEFA, yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu, System.String[]

UEFA Yılın 11'ine aday 50 oyuncu için oylamalar başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu.

Listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Liverpool (10) oldu. 22 oyuncunun ilk kez adaylar arasına girdiği listede, 21 ülkeden 14 takımın oyuncularına yer verildi.

Juventus'ta forma giyen 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste 16. kez seçildiği listede ilk 11'e en çok giren (13) oyuncu oldu. Portekizli yıldız, aynı zamanda listenin en yaşlı oyuncusu konumunda.

Oylama, 9 Aralık'a kadar UEFA'nın internet sitesinden devam edecek. Listede yer alan aday futbolcular şöyle:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Andre Onana (Ajax), Marc-Andre ter-Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Jose María Gimenez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Nicolas Tagliafico (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Vertonghen (Tottenham)

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Angel di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kante (Chelsea), David Silva (Manchester City), Donny van de Beek (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Hakim Ziyech (Ajax)

Forvet: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), Serge Gnabry (Bayern Münih), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax)

Manchester City, Liverpool, Ajax, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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