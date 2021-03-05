UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, ringlerden emekli olmasının ardından futbolcu olarak yeni bir kariyer yapmak istediğini belirtti. Futbola olan merakı ile bilinen Khabib, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"FUTBOLCULUK ÇOCUKLUK HAYALİM"

Bir süre önce futbolcu olmak için birçok isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, "Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! UEFA Başkanı Ceferin, PSG'nin sahibi Al Khaelifi ve hatta Ronaldo ile konuştum." ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE BANA TEKLİF YAPTI"

3 kulübün kendisine teklif yaptığını söyleyen 32 yaşındaki sporcu, "Dürüst olmak gerekirse, farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl'dan teklif aldım. Sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı, Zlatan Ibrahimovic de Milan'a davet etti." dedi.