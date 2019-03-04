Son Dakika Haberleri: ÜFE, yüzde 30'un altına düştü

ÜFE, yüzde 30'un altına düştü

1 saat önce

ÜFE şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.

ÜFE, yüzde 30'un altına düştü, System.String[]
Yİ-ÜFE şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:55 

Ekonomi
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