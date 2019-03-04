ÜFE, yüzde 30'un altına düştü

ÜFE şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.

Yİ-ÜFE şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.

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