ÜFE, yüzde 30'un altına düştü
1 saat önce
ÜFE şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.
Yİ-ÜFE şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:55
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