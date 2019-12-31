Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na doğru - Son Dakika

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Adap" konulu Ufka Yolculuk-8 Bilgi ve Kültür Yarışması yapılacak.

Karabük İl Kültür Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, yarışma için hazırlıkların başladığı belirtildi.

Sınavlara bugüne kadar 2 milyon 800 bini aşkın kişinin katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tamamı gönüllülerden oluşan devasa bir ekip tarafından hazırlanan ufka yolculuk yarışmaları, belirlenen özel temalar ve bu temaların izdüşümü olarak sınava hazırlık anlamında kitap okuma alışkanlığını yeniden gündeme getirmesiyle 7'den 70'e her yaştan insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm bireylerin, bilgili, doğru, inançlı ve güzel ahlaklı olması ve bunları davranışlarına yansıtan 'ideal insanın' yetişmesi amacıyla yola çıkan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl yeni bir konu ve yeni bir vizyonla yarışmacılarıyla buluşacak."

Yarışmanın bu yıl için seçilen temasının "Adap" olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl 8'incisini düzenleyeceğimiz yarışma sayesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine henüz genç yaşlarında, hepimizin ihtiyaç duyduğu ve bir ömür boyu zihinlerde kalması gereken adap ve adabın gerektirdiği değerleri kazandırmayı amaçlıyoruz.

Türkiye'nin bütün illerindeki okullarda yapılacak olan yarışmanın müracaatı 25 Kasım'da başladı. Yarışmaya başvuru yapanlar ilk olarak 29 Şubat 2020 tarihinde bulundukları yerden diledikleri şekilde online sınava katılacaklar. Online sınavda belirlenen sınav barajını geçen yarışmacılar, belirlenen sınav merkezlerinde sınava girmeye haz kazanacak. Yazılı sınav 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacak. Merkezi ödül töreni ise 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek."