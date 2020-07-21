"Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir'de, Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile SEVA Ahlak Kültür ve Çevre Derneği tarafından organize edilen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" sonuçlandı.

Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın bu yılki temasının "güzel ahlak" ekseninde "adap" olarak belirlendiği kaydedildi.

Sekizincisi düzenlenen yarışmaya ilk ve orta okul ile lise düzeyinde 2 bin 500 öğrencinin katıldığı vurgulanan açıklamada, yarışma ile kitap okuma konusunda farkındalık oluşturulması, yarışmacıların doğru bilgiyle buluşarak kendilerini geliştirmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu seneki yarışmanın ilk aşaması Kırşehir genelinde 2 bin 500 öğrencinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacıların katıldığı ödüllü ikinci aşama ise koronavirüs salgını nedeniyle yine online olarak gerçekleştirildi. Yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri gönderildi. Öğrencilerimize, ödülleri salgın nedeniyle sınırlı, fiziki mesafeli ve mütevazı bir şekilde Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğinde takdim edildi. Bir çok öğrencimiz yarışmaya seneye tekrar gireceğini söyleyerek, her fırsatta kitap okuyacaklarını bildirdi."