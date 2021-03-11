Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması'na son başvuru tarihi 12 Nisan - Son Dakika

Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması'na son başvuru tarihi 12 Nisan

11.03.2021 12:49
Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması'na son başvuru tarihi 12 Nisan, System.String[]

Server Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu "sağlıklı yaşam" temasıyla düzenlenecek "Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması"na başvurular 12 Nisan'da sona erecek.

Server Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu "sağlıklı yaşam" temasıyla düzenlenecek "Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması"na başvurular 12 Nisan'da sona erecek.

???????Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Sağlıklı Yaşam İçin; Oku, Seç, Harekete Geç" sloganıyla düzenlenecek yarışmanın kayıtları "www.ufkayolculuk.com" adresi üzerinden alınmaya başlandı.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki sınavlarla iki aşama halinde yapılacak yarışma için web sitesindeki başvuru formunu dolduranlar birinci aşama sınavına katılacak.

Yarışmada, ilkokul kategorisi için "Nereden geliyor bu sesler?", ortaokul kategorisi için "Bir acayip yolculuk", lise kategorisi için "Sağlık Olsun" adlı kitaplardan soru oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Projesinin Sözcüsü ve Genel Koordinatörü Osman Özaslan, ilk aşama sınavlarının 11-12 Nisan'da çevrim içi gerçekleştirileceğini belirtti.

Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan ve en yüksek puanı olan her kategorideki 10 bin öğrencinin ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanacağını aktaran Özaslan, şunları kaydetti:

"Fiziki gerçekleştirilmesi planlanan ikinci aşama sınavına, başvuru formunda beyan edilen ilin merkezi ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girilecek. Aşama Sınavı, pandemi şartlarının uygun olması, etkinlik ve yarışmaların yapılmasına izin verilmesi durumunda internet sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde; bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon aracılığıyla 23 Mayıs 2021 Pazar düzenlenecek. Öte yandan, bu yılki sınavlarının konusu pandemi sürecinde daha fazla önem vermemiz gerektiğini hatırladığımız sağlıklı yaşam olarak belirlendi. Bu yılki sınavlara şu ana kadar Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinden toplamda 3,4 milyon öğrenci kayıt oldu."

Ufka Yolculuk Bilgi Yarışmasında başarılı olan öğrencilerden 1'inci ila 3'üncüye laptop ve elektrikli kaykay, 4'üncü ila 10'uncuya cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11'inci ila 20'nciye akıllı saat ve bisiklet, 21'inci ila 50'nciye bisiklet ve bluetooth kulaklık hediye edilecek.

Ayrıca, "Danışman Ödülleri" olarak, 1'inciye 5 bin lira, 2'nciye 4 bin lira, 3'üncüye 3 bin lira, 4'üncüye 2 bin 500 lira, 5'inciye 2 bin lira, 6'ncı ila 10'uncuya 1500 lira ve 11'inci ila 20'nciye 1000 lira verilecek.

Bisiklet, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması'na son başvuru tarihi 12 Nisan - Son Dakika


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