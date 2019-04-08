Son Dakika Haberleri: Ufka Yolculuk" Kitap Okuma Yarışması

Ufka Yolculuk" Kitap Okuma Yarışması

1 saat önce

Türkiye genelinde düzenlenen "Ufka Yolculuk" kitap okuma yarışmasında, Dinar Şakir Ünver İlkokulu öğrencisi Hasan Akgün ilçe birincisi oldu.

Ufka Yolculuk
Türkiye genelinde düzenlenen "Ufka Yolculuk" kitap okuma yarışmasında, Dinar Şakir Ünver İlkokulu öğrencisi Hasan Akgün ilçe birincisi oldu.

İl merkezinde 6'ncı, ülke genelince ise 48'inci olan ilkokul öğrencisi Akgün, ödüllendirildi.

"Güzel Ahlak Yolculuğu" isimli kitabı okuyarak kitap üzerinden sorulacak sorulara çok sıkı hazırlandığını ifade eden Hasan Akgün'e, 250 liralık ödül verildi.

Şakir Ünver İlkokulu Müdürü Erkan Özcan, yarışmada dereceye giren öğrencisini tebrik ederek, okulun rehber öğretmenlerini kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:14 Kaynak: AA

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