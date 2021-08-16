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Ufka Yolculuk Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

Ufka Yolculuk Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi

16.08.2021 14:54
Ufka Yolculuk Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi, System.String[]

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yılki konusu, salgın sürecinde önemi daha iyi anlaşılan "sağlıklı yaşam" oldu.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yılki konusu, salgın sürecinde önemi daha iyi anlaşılan "sağlıklı yaşam" oldu.

Server Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmada, doğal ve sağlıklı beslenme, günlük egzersiz ve aktiviteler, uyku düzeni, bağışıklık sistemi ve hastalıklardan korunma, koruyucu hekimlik uygulamaları, öz denetim ve ruh sağlığı, aile içi iletişim, temizlik gibi birçok konunun üzerinde duruldu.

Türkiye genelinde düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi olmak üzere üç ayrı kategorideki iki aşamalı şeklinde ve online ortamda gerçekleştirildi. İlk aşaması 25-26 Nisan, ikinci aşaması 4 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Temmuz'da açıklandı. Ödül töreni, dereceye giren yarışmacıların ve diğer katılımcıların sağlığı ön planda tutularak 15 Ağustos 2021 Pazar akşamı online ortamda gerçekleştirildi.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Koordinatörü M. Osman Özaslan, "Hayattaki en kıymetli ödülün, sevdiklerimizle birlikte sağlıkla yaşamak olduğunu salgın sürecinde çok daha iyi anladık ve kavradık. Bir başka kıymetli ödül ise hayatımıza değer katan doğru bilgiye sahip olmak. Ufka Yolculuk hikayesinin temeli de bu düşünce üzerine kuruludur. Bizimle bu düşünceyi paylaşan, dokuz yıldır bu yolculukta bizimle birlikte olan, bizimle ufka doğru yolculuk yapan herkese teşekkür ediyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgının olumsuz etkilerine rağmen yarışmamızı başarıyla tamamlamak için yoğun gayret sarf ettik. Değişen şartlara hızla uyum sağlamak için bütün ekip arkadaşlarımızla seferber olduk. Doğru kaynaktan faydalı bilgileri sizlere ulaştırmış olmak da bizim ödülümüz oldu. Yarışmamıza ilgi gösteren, katılan ve ödül kazanan tüm yarışmacılarımızı gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-10. yıl konusu "sağlıklı düşünmek"

Özaslan, gelecek yıl yapılacak Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın konusunu şimdiden belirlediklerini kaydederek, "Hızla değişen ve gelişen dünyayı doğru anlamak ve gidişatı doğru analiz etmek giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Bu nedenle yarışmamızın 10. yıl konusunu 'sağlıklı düşünmek' olarak belirledik. Detayları ilerleyen dönemde yarışmacı adaylarımızla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlıklı Beslenme, ruh sağlığı, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ufka Yolculuk Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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