UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale'ın düşen performansının altında yatan sebepler ortaya çıkıyor. Uzaylılar hakkındaki fikirleriyle sosyal medyada alay konusu olan Bale, yine çarpıcı ifadeler kullandı. Bale, uzaylıların varlığığıyla ilgili sağlam delillerin olduğunu öne sürdü.

"ABD YAYINLIYOR, SAHTE OLAMAZ"

Gareth Bale, Uzaylılar var ve kanıtlar her yerde. Sağlam deliller var. İnsanların sadeece onlara bakmaları gerekiyor. ABD hükümeti uçan cisimlerin fotoğraflarını ve videolarını yayınladı. Uzaylılar var, sahte olamaz" dedi. Bale daha önceki açıklamasında uzaylılarla ilgili, "Uzaylılar gerçekten var. Ben bir keresinde kesin olarak UFO gördüm" dedi.