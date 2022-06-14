Ufo'larla İlgili Konuşanlar Koltuk Gidince Konuşuyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ufo'larla İlgili Konuşanlar Koltuk Gidince Konuşuyor"

14.06.2022 09:20
Ufo'larla İlgili Konuşanlar Koltuk Gidince Konuşuyor"

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Esmer, uzayda buldukları gezegenlerle ilgili bilgi verdi.

"Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti" başlıklı haberi görmüşsünüzdür... İşte Kepler 451-c ve Kepler 451-d adı verilen iki gezegeni keşfeden Esmer, Ergül'e konuştu:

POPÜLER KALMAK İSTİYORLAR

"Son zamanlara UFO'ların varlığıyla ilgili önemli insanlar, önemli koltuklardaki adamlar konuşmaya başladı."

"Koltuklu insanlar UFO'larla ilgili açıklamaları koltuklarını bıraktıktan sonra yapıyorlar, dikkat edin."

"Belki popüler kalmak istiyorlar."

"Tanımlanamayan karman çorban videolar yayınlıyorlar."

"Görüntü net de değil. Bir şey var, bir tarafa gidiyor. Buradan yola çıkıp da uzaylılar ziyaret etti diyecek ne oldu?"

YARIN: Esmer'in "Yakında önemli haberimi duyarsınız" dediği müjde ne?

MUFON'DAN 'DONUT ŞEKLİNDE UFO' VİDEOSU

FRANSA BÜYÜKLÜĞÜNDE UFO? MÜMKÜN MÜ?

YORUMLAR
500
Bilgin: 'Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir' Bilgin: 'Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir' Afrika'da kanser vakaları ve ölümleri 20 yılda iki kat artabilir Afrika'da kanser vakaları ve ölümleri 20 yılda iki kat artabilir
Kaynak: Space Mag Türkiye

Ankara Üniversitesi, Araştırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ufo'larla İlgili Konuşanlar Koltuk Gidince Konuşuyor' - Son Dakika

Bu haber Space Mag Türkiye tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Space Mag Türkiye tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Space Mag Türkiye kurumudur.

Son Dakika
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:28:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ufo'larla İlgili Konuşanlar Koltuk Gidince Konuşuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement