Ufo'larla İlgili Konuşanlar Koltuk Gidince Konuşuyor"

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Esmer, uzayda buldukları gezegenlerle ilgili bilgi verdi.

"Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti" başlıklı haberi görmüşsünüzdür... İşte Kepler 451-c ve Kepler 451-d adı verilen iki gezegeni keşfeden Esmer, Ergül'e konuştu:

POPÜLER KALMAK İSTİYORLAR

"Son zamanlara UFO'ların varlığıyla ilgili önemli insanlar, önemli koltuklardaki adamlar konuşmaya başladı."

"Koltuklu insanlar UFO'larla ilgili açıklamaları koltuklarını bıraktıktan sonra yapıyorlar, dikkat edin."

"Belki popüler kalmak istiyorlar."

"Tanımlanamayan karman çorban videolar yayınlıyorlar."

"Görüntü net de değil. Bir şey var, bir tarafa gidiyor. Buradan yola çıkıp da uzaylılar ziyaret etti diyecek ne oldu?"

YARIN: Esmer'in "Yakında önemli haberimi duyarsınız" dediği müjde ne?

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