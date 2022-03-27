Ufo Yok! Dünya'ya Gelen Giden Yok!" - Son Dakika
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Ufo Yok! Dünya'ya Gelen Giden Yok!"

27.03.2022 01:04
Ufo Yok! Dünya'ya Gelen Giden Yok!"

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül, "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programını internette yayın yapan, tüm Dünya'daki Türkçe konuşanlara hitap eden Radyo Gar'a taşıdı.

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül, "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programını internette yayın yapan, tüm Dünya'daki Türkçe konuşanlara hitap eden Radyo Gar'a taşıdı.

Ergül'ün ikinci hafta konuğu tüm Dünya'daki astrofizik üzerine yayın yapan üniversitelerde başucu kitabı olarak kullanılacak olan "A Guide To Close Binary Stars" adlı kitabı kaleme alan astrofizikçi Osman Demircan oldu.

"Uzaylılar var mı?" sorusuna "Evet" diye cevap veren Demircan, UFO'larla ilgili önemli bir açıklama yaptı:

"HABERLEŞMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ufo Yok! Dünya'ya Gelen Giden Yok!
Osman Demircan.

"Diyelim ki bin ışık yılı ötede bir medeniyet var. Bize "Orada mısınız?" diye radyo sinyaliyle mesaj gönderdiler. O mesaj 1000 yılda geliyor. ve diyelim, uygun radyo boyundaki teleskopumuzla cevap versek, o cevap da 1000 yılda gidecek. Haberleşmek de mümkün değil. Bir medeniyetle iletişim tamamen tesadüflere bağlı."

"50-60 yıldır astrofizikçiler evrende başka medeniyetler olduğuna inanıyor, aşağıya yukarı hepsi inanıyor. Ama hiçbirisi UFO'lara inanmıyor. Yani Dünya'ya gelen giden yok."

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Osman Demircan, Türkiye, Binary, Radyo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Ufo Yok! Dünya'ya Gelen Giden Yok!' - Son Dakika


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