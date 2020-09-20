Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı - Son Dakika

Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı

Geçtiğimiz yıllarda kuruyemiş sektörüne giren ve on-line satışları ile Tükiye'nin önde gelen firmaları arasında yerini alan Ufresh pandemi süreci nedeniyle virüs düşmanı olarak bilinen kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı.

Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı, System.String[]

Geçtiğimiz yıllarda kuruyemiş sektörüne giren ve on-line satışları ile Tükiye'nin önde gelen firmaları arasında yerini alan Ufresh pandemi süreci nedeniyle virüs düşmanı olarak bilinen kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı.

Vücut direncini arttırıcı özelliği ile bilinen Aydın'ın milli ürünü incir ve zeytinyağı dahil olmak üzere tüm ürünlerde Eylül ayı sonuna kadar indirim kampanyası başlattıklarını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, "Eskiden keyif ve damak tadı için tüketilen pek çok kuru yemiş, pandemi sürecinde hekim tavsiyesi ile de tüketilmeye başlandı. Özellikle anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında gösterilen incir ve zeytinyağı başta olmak üzere firma olarak bünyemizde bulunan tüm ürünlerde Eylül ayı sonuna kadar herkesin vücut direncini arttırabilmesi amacıyla indirimli satışlarımız devam edecek" dedi.

Kuru incir, kuru kayısı, zeytinyağı ve hurma ürünlerinden sonra kuruyemiş ürünlerinde on-line satışları ile sektörde söz sahibi olan Ufresh, Aydın'ın milli ürünü kuru incirin turfanda mevsiminde olması nedeniyle en fazla rağbet gören ürünler arasında olduğunu belirtti.

Her zaman kalite ve lezzet anlayışı ile hizmet verdiklerini ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde herkesin kuruyemişlere ulaşabilmesi için indirim kampanyası başlattıklarını kaydeden Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, ""Eylül ayı boyunca www.ufresh.com.tr adresinden yapılan tüm alışverişlerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Bunun yanında 125 TL ve üstü alışverişlerde kargo ücretini de firmamız karşılayacak. İndirim kampanyasından yararlanmak için sepet sayfasında indirim kuponu bölümüne tüketicilerimizin UFRESH10 yazmaları yeterli olacak. İndirim kuponunu Eylül ayının sonuna kadar her siparişlerinde kullanabilecek. Bunun için herhangi bir alt veya üst sipariş limitimiz yoktur. Siparişleri aynı gün içinde hazırlanıp kargoya teslim ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Milli, Eylül, Aydın, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
18:41
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar         
17:49
Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü         
17:11
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor         
13:00
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:16:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei