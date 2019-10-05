Son Dakika Haberleri: Ufuk Akyol golü Isaac Promise adadı
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Ufuk Akyol golü Isaac Promise adadı

32 dakika önce

Ufuk, gol sevincinde üzerine Isaac'ın adı yazılı olan formayı açtı.

Ufuk Akyol golü Isaac Promise adadı, System.String[]

Ufuk, gol sevincinde üzerine Isaac'ın adı yazılı olan formayı açtı.


Antalya da ısınmaya çıkarken 'Rest in peace Isaac' (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.


Nijeryalı, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.

Antalya, Huzur, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:11 
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