Ufuk Akyol golü Isaac Promise adadı
32 dakika önce
Ufuk, gol sevincinde üzerine Isaac'ın adı yazılı olan formayı açtı.
Ufuk, gol sevincinde üzerine Isaac'ın adı yazılı olan formayı açtı.
Antalya da ısınmaya çıkarken 'Rest in peace Isaac' (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.
Nijeryalı, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:11
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