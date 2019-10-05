Son Dakika Haberleri: Ufuk Akyol: "Tabii ki milli takım hedefim var..."
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Ufuk Akyol: "Tabii ki milli takım hedefim var..."

1 saat önce

"İKİ HAFTADIR GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"İki haftadır buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçı hariç önceki maçları da iyi oynadığımızı düşünüyorum.

Ufuk Akyol:

"İKİ HAFTADIR GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"


İki haftadır buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçı hariç önceki maçları da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyorduk. Bunu iki haftadır iyi yapıyoruz, gerçekten mutluyuz" diye konuştu.


"MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN HEDEFİDİR"


Her oyuncu gibi milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Ufuk Akyol, "Tabii ki milli takım hedefim var, her oyuncu için bu hedef vardır ama daha zamanım var" dedi.


Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin geçtiğimiz sezon Karagümrük- Şanlıurfaspor maçında kendisini izlediği Ufuk Akyol, 'Fenerbahçe'den transfer teklif geldi mi?' şeklindeki soruyu ise cevapsız bıraktı.


Barça'nın genç yeteneği Ansu Fati'nin La Masia günleri...


Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:21 
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