Ufuk Arman: "Olimpiyatların ertelenmesi sporcularımızı kötü etkilemez" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ufuk Arman: 'Olimpiyatların ertelenmesi sporcularımızı kötü etkilemez' - Son Dakika Spor

Ufuk Arman: "Olimpiyatların ertelenmesi sporcularımızı kötü etkilemez"

6 saat önce

Ufuk Arman, koronavirüs salgınından dolayı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmesini, AA muhabirine değerlendirdi.

Ufuk Arman:

Ufuk Arman, koronavirüs salgınından dolayı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmesini, AA muhabirine değerlendirdi.


Tokyo 2020'ye çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerine yakın sayıda sporcunun kota aldığını kaydeden Ufuk Arman, "Sporcularımızın Tokyo 2020 için kota müsabakaları iyi gitmişti. Şu ana kadar 4 sporcumuz vize aldı. Tabii sadece biz değil, bütün dünya, bütün sporcular bundan etkilendi. Bu bir pandemi" dedi.


Tüm dünyada insanların ve sporcuların mevcut durumdan dolayı olumsuz şartlar içerisinde olduğunu belirten Arman, "Tokyo 2020'nin bir yıl ertelenmesinin bizi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu olumsuz şartlardan tabii ki bir gün çıkacağız. En güzel, en sağlıklı şekilde çıkmayı hedefliyoruz. O yüzden sporcularımızın hepsi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın da 'Evde kal sporsuz kalma' talimatları gereği, antrenmanlarını evde, kondisyon ağırlıklı sürdürmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.


Arman, Kovid-19 salgınından kurtulduktan sonra çalışmalara yine planlı ve yoğun bir şekilde devam edeceklerini vurgulayarak, "Zaten biz kota mücadelesinin sonuna gelmiştik. İki ayrı disiplinde plak atışları ve havalı silah atışlarında birer tane seçme müsabakamız kalmıştı. Bir de dünya sıralamasından birer kota şansımız vardı. Dünya federasyonunun alacağı kararlar doğrultusunda, tahmin ediyorum önümüzdeki yıla kaydırılacak. Biz de planlamalarımızı buna göre gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.


"Biz sporcularımıza güveniyoruz"


Ufuk Arman, "Şu anda bizim bir veya iki tane daha kota beklentimiz var. Kota alan sporcularımızın dünya sıralamasındaki yerleri de yüksek. Olimpiyatlarda finalde mücadele edip, madalya alabilecek kapasitede sporcularımız var. Biz sporcularımıza güveniyoruz." açıklamasını yaptı.


Sporcularının evde antrenman yapma imkanları bulunduğuna dikkati çeken Arman, şöyle devam etti:


"Bizimki durağan bir spor. Bir salon çalışması, koşu veya havuz gerektirmiyor. Özellikle havalı silah atıcıları için bu iş çok daha kolay. Bir duvarın karşısında küçük bir hedef resmi nişan alarak, biz ona kuru tetik, pozisyon, zamanlama antrenmanı diyoruz, performanslarını teknik anlamda da destekleyebiliyorlar. Diğer sporcularımız da pozisyon ve silahlı kondisyon antrenmanı yapma şansına sahip. Evde tabii sıkıcı bir süreç, hepsi antrenman sahalarında çalışmaya alışkın insanlar. Bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Umut ediyorum kısa sürede de sağlıklı bir ortama kavuşacağız."


Olimpiyatlarda mücadele verecek sporcularına yönelik madalya ümidi taşıdıklarını anlatan Arman, "Kota alan sporcularımıza baktığımızda, değişik disiplinler söz konusu. İki havalı tabanca erkek sporcumuz çok tecrübeli, daha önce olimpiyatlarda yarışmış Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş. Her zaman madalya ümidimiz olan isimler. İsmail Keleş, Avrupa Şampiyonası'nda son yarışlarda üçüncü oldu. Milli sporcumuz Özgür Varlık, bir ilki başararak 25 metre rapid tabanca branşında olimpiyat kotası aldı." diye konuştu.


Başkan Arman, havalı tüfek erkeklerde ilk kez olimpiyat kotası aldıklarını aktarırken, "Diyarbakırlı sporcu Ömer Akgün bu branşta kota aldı. Bu ilginç bir tesadüf, 1968'de atıcılık adına olimpiyatlara ilk sporcu gönderdiğimiz olimpiyatta da yine bir Diyarbakırlı sporcu, Mehmet Dursun vardı. Rahmetle anıyorum, bizim atıcı büyüklerimizden. 1968 yılından sonra tüfek dalında yine ilk kez bir Diyarbakırlı sporcunun olimpiyata katılacak olması ayrı bir güzellik." değerlendirmesinde bulundu.


"Daha fazla kotayla olimpiyatlara gitme şansımız var"


Önlerindeki süreçte daha iyi hazırlanma imkanı bulacaklarını dile getiren Ufuk Arman, şunları söyledi:


"Biz 4 kota sahibiyiz. Ertelenen eleme yarışlarının yapılmasıyla 6 kotayı hedefliyoruz. Bu yıl mayıs ayı sonuna kadar elemeler tamamlanacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle her şey ertelendi. Bu eleme yarışları önümüzdeki seneye kayacak. Kaybedilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu olumluya çevirip, belki de daha fazla kotayla olimpiyatlara gitme şansı yakalayabiliriz. Hatta bu süreç kota alan sporcularımızın daha uzun süre antrenman yapmasını sağlayacağı için, madalya şansımızın da yüksek olduğuna inanıyorum."


Atıcılıkta ilk kez 1968 yılında olimpiyatlara katıldıklarını, sonrasında her olimpiyatta sporcuları olmasına karşın madalyaya bir türlü ulaşamadıklarını anlatan Ufuk Arman, "Bütün hedefimiz olimpiyat madalyası ama katılan sporcularımıza da baktığımızda hep üst sıralarda yer aldılar. Tabii olimpiyat ortamı çok farklı. Dünyanın en iyi sporcularının geldiği, en büyük organizasyon. Çok stresli bir ortam." diyerek sözlerini tamamladı.

Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:07 

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