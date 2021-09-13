Ufuk Avrupa Sağlık 2.0 Çağrısı

Ufuk Avrupa Sağlık 2. 0 ÇağrısıUfuk Avrupa Sağlık 2. 0 ÇağrısıHibe Başlığı (İngilizce) Horizon Europe Health 2. 0 Bütçe 1. 976. 000. 000 Avro Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SAĞLIK, DİĞER Program Avrupa Birliği Son Başvuru Tarihi 21/04/2022 İçerik (Türkçe) KAPSAM VE AMAÇCOVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir. Bu çalışma programında varılacak 6 nokta belirlenmiştir; Hızla değişen toplumda sağlıklı kalmak, Sağlıklı yaşamı geliştiren bir ortamda yaşamak ve çalışmak, Hastalıklarla mücadele ve hastalık yükünün azaltılması, Yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması, Sağlıklı bir toplum için yeni araçların, teknolojilerin ve dijital çözümlerin ortaya çıkarılması, Yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi bir sağlık endüstrisinin devam ettirilmesi. UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARIFon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir: Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa'ya asosiye ülkeler2021-2022'yi kapsayan bu program için maksimum bütçe is 1, 976 milyar avrodur. ZAMAN ÇİZELGESİÇağrının Açılış TarihiÇağrının Kapanış Tarihi1 Tek Sağlık antimikrobiyal direnci (OH AMR) konusunda Avrupa ortaklığının oluşturulmasına yönelik yol haritası22 Haziran 202121 Eylül 20212 Sahra altı Afrika'da yoksullukla ilgili hastalık araştırmalarını geliştirmek için yenilikçi yaklaşımlar22 Haziran 202121 Eylül 20213 Kişiselleştirilmiş tıp ve bulaşıcı hastalıklar: virüslere karşı bireysel konak tepkisini anlama (ör. SARS-CoV-2)22 Haziran 202121 Eylül 20214 Pandemiye hazırlıklı olmak amacıyla Avrupa ortaklığının kurulması22 Haziran 202121 Eylül 20215 Tedavi ve bakım için yapay zeka (AI) çözümlerinin klinik doğrulaması22 Haziran 202121 Eylül 20216 Tıbbi ürünlerin yeniden kullanılması için bir Avrupa yenilik platformu oluşturmak22 Haziran 202121 Eylül 20217 Kanser hastaları için gelişmiş destekleyici, palyatif, hayatta kalma ve yaşam sonu bakımı22 Haziran 202121 Eylül 20218 Aşılar 2. 0 - yeni nesil aşıların geliştirilmesi06 Ekim 202101 Şubat 20229 Nadir hastalıklar için yeni etkili tedavilerin geliştirilmesi06 Ekim 202101 Şubat 202210 Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları olan hastalıklar veya bozukluklar için yeni nesil immünoterapilerin klinik öncesi gelişimi06 Ekim 202101 Şubat 202211 Ergenlik ve gençlik döneminde bulaşıcı olmayan hastalık riskinin azaltılması (Kronik Hastalıklar için Küresel İttifak - GACD)12 Ocak 202221 Nisan 202212 Pandemiye hazırlıklı olmak12 Ocak 202221 Nisan 202213 Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık için Küresel Araştırma İşbirliği'nin (GloPID-R) işleyişine destek12 Ocak 202221 Nisan 202214 Sağlık araştırmaları için bir Avrupa Araştırma Alanı'nı (ERA) teşvik eden Avrupa ortaklığı12 Ocak 202221 Nisan 2022ORTAK ARAMAProje ortaklıkları için yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. DETAYLI BİLGİLERDaha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen . Genel ekler için . ÜLKE KOORDİNATÖRÜ Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK'tır. Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz Açıklaması