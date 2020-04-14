Ufuk Beydemir'in

İlk albümü "Sevda Gibi" ile sesini duyuran şarkıcı Ufuk Beydemir, 2'nci stüdyo albümü "Kristal Oda"da yer alan "N'aber" adlı yeni şarkısına özgün bir klip hazırladı.

Video klip fikri için sevenlerinin katılım ve desteğini isteyen sanatçıyı hayranları yalnız bırakmadı ve kendisine yüzlerce video yolladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığının çağrısına uyarak evinden çıkmayan sanatçı da evinde çektiği klibinde, kendisi gibi evlerde kalan hayranlarının videolarına yer verdi.

Klipte, Ufuk Beydemir hayranlarının aile büyükleri, çocuklar ve evcil hayvanlarıyla dans edip eğlendikleri görüntüler kullanıldı.

Ahsen Eser'in yönetip kurguladığı, sanatçının doğum günü nedeniyle bugün sevenleriyle buluşan, "N'aber?" klibi, YouTube'daki "NetD" kanalından izlenebilir.