Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
'un kadrosuna kattığı kaleci Ufuk Ceylan
, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ufuk'un Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ufuk Ceylan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.