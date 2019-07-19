Son Dakika Haberleri: Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Haber

Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti

48 dakika önce

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı kaleci Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti.

Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı kaleci Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ufuk'un Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ufuk Ceylan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.
Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı Demet Özdemir, göbek dansı performansıyla tam not aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 23:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]