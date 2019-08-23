Son Dakika Haberleri: Ufuk Cömez, esnaf ziyaretlerine ara vermiyor
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Ufuk Cömez, esnaf ziyaretlerine ara vermiyor

1 saat önce

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, günaşırı esnaf ziyareti gerçekleştiriyor.

Ufuk Cömez, esnaf ziyaretlerine ara vermiyor, System.String[]

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, günaşırı esnaf ziyareti gerçekleştiriyor. Özellikle parti binasına gelirken yürümeyi tercih eden Başkan Cömez, güzergahını mutlaka çarşı ve Pazar kurulan bölgelerden seçiyor. Cömez, haftanın tüm iş günlerinde kapalı çarşı bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek, buradaki esnafın halini hatırını sorarak onlara, "Sadece seçim üstü oy istemeye gelmiyoruz. Her zaman sizinleyiz" mesajı veriyor.


Bursa'nın kalbi sayılan ve 17 ilçeden vatandaşın alışverişe geldiği Kapalı Çarşı ve hanlar bölgesini mesken tutan Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, çarşı esnafına partinin çalışmalarını ve belediyenin hizmetlerini anlatıyor. Esnafın ve vatandaşlarında şikayetlerini kulak veren Başkan, aldığı notları ya belediye başkanına yada milletvekillerine ileterek çözüm arıyor.


Özelikle ekonomiye yönelik eleştirilere de cevap veren Cömez, "Bakın biz sadece seçim üstü çarşıya çıkan siyasi bir parti değiliz. Hemen hemen her gün buradayız. Halka hesap veriyoruz. İktidarımızın yaptıklarını anlatıyoruz. Onların şikayetlerini dinleyip çözüme kavuşturuyoruz. Ekonomideki daralma nedeniyle esnafımız biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Ama son günlerde ekonomide güzel gelişmeler oluyor.


İktidarımız gereken önlemleri alıp adımları atıyor. Çok yakında esnafımız rahat bir nefes alacak" dedi. - BURSA

Osmangazi, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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