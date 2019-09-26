Son Dakika Haberleri: Ufuk Kaplan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
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Ufuk Kaplan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

2 gün önce

Ufuk Kaplan'ın hangi diziler ve filmler merak konusu, ünlü oyuncuyu ekran başında izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı.

Ufuk Kaplan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?, System.String[]

Ufuk Kaplan'ın hangi diziler ve filmler merak konusu, ünlü oyuncuyu ekran başında izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, Ufuk Kaplan kimdir ve hangi dizilerde oynadı sorusuna cevaben bazı detaylar


Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştı.


UFUK KAPLAN'IN OYNADIĞI PROJELER


Gölgedekiler, TV dizisi, 2014


Hayat Dediğin,TV Ddizisi, 2013


Bizim Okul, TV dizisi, 2013


Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011


Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011


Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011


Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010


Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 200-09


Suna, sinema filmi, 2007


Yağmurdan Sonra, TV dizisi, 2006


Doktorlar, TV dizisi, 2006-08


Tadımız Kaçmasın, TV dizisi, 2005


Beşinci Boyut, TV dizisi, 2005


Büyük Buluşma, TV dizisi, 2004-05


Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, TV dizisi, 2002


En Son Babalar Duyar, TV dizisi, 2002

Ufuk Kaplan, TV, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55 
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