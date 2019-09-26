Ufuk Kaplan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Ufuk Kaplan'ın hangi diziler ve filmler merak konusu, ünlü oyuncuyu ekran başında izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, Ufuk Kaplan kimdir ve hangi dizilerde oynadı sorusuna cevaben bazı detaylar



Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştı.



UFUK KAPLAN'IN OYNADIĞI PROJELER



Gölgedekiler, TV dizisi, 2014



Hayat Dediğin,TV Ddizisi, 2013



Bizim Okul, TV dizisi, 2013



Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011



Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011



Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011



Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010



Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 200-09



Suna, sinema filmi, 2007



Yağmurdan Sonra, TV dizisi, 2006



Doktorlar, TV dizisi, 2006-08



Tadımız Kaçmasın, TV dizisi, 2005



Beşinci Boyut, TV dizisi, 2005



Büyük Buluşma, TV dizisi, 2004-05



Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, TV dizisi, 2002



En Son Babalar Duyar, TV dizisi, 2002