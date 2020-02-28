Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı - Son Dakika

Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı

6 saat önce

Körfez'de "Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon" konulu seminerin konuğu Ufuk Koçak, başarı öyküsünü vatandaşlarla paylaştı.

Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı, System.String[]

Körfez'de "Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon" konulu seminerin konuğu Ufuk Koçak, başarı öyküsünü vatandaşlarla paylaştı.


Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon" konulu seminerin konuğu Yazar Ufuk Koçak oldu. 17 Ağustos 1999 Depreminde enkaz altında 3 gün kalarak 2 ayağını kaybetmesine rağmen içindeki Dünya Serbest dalış rekortmeni ve motivasyon konuşmacısı Yazar Ufuk Koçak, çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı seminerde hayatından kesitler vererek güzel bir sunum gerçekleştirdi. Gençlere öğüt veren Koçak, kendi yaşam hikayesini, hayatta yaşadığı zorlukların kendisini yıldıramadığını, zorluklar karşısında kendimizi nasıl motive etmemiz konusunda bilgiler aktardı.


Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer sonrasında da Başkan Şener Söğüt konuşmacı Ufuk Koçak'a plaket takdim etti. - KOCAELİ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Körfez, Koçak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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