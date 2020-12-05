Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı - Son Dakika

Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı

05.12.2020 11:51
Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı, System.String[]

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerindeki 500. maçını geride bıraktı.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerindeki 500. maçını geride bıraktı.

İlk başantrenörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta yaşayan Ufuk Sarıca, 2010-2011 sezonu içinde Anadolu Efes'in başına getirildikten sonra 2011-2012 sezonu bitmeden lacivert-beyazlı ekipten ayrıldı.

2012-2013'te Pınar Karşıyaka'da görev yapmaya başlayan Ufuk Sarıca, kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi. Yeşil-kırmızılı ekiple ilk sezonunda EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselen Ufuk Sarıca, 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

2016-2017 ve 2017-2018'de tekrar Beşiktaş'ta görev alan Ufuk Sarıca bu süreçte A Milli Basketbol Takımı'nın başına getirildi. 2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen tecrübeli başantrenör, ING Basketbol Süper Ligi'nde dünkü Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerinde 500. resmi maçını geride bıraktı.

500 maçlık süreç

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın başında 500 maçta 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ufuk Sarıca, Türkiye ligi ve play-off'ta 290, A Mllii Takım'da 45, Avrupa kupalarında 135, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 30 maça çıktı.

Ufuk Sarıca'nın maçları

Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonOGMB
Türkiye Ligi ve play-off29019397
A Milli Takım452817
ULEB Avrupa Kupası4424191
FIBA Şampiyonlar Ligi332481
Türkiye Kupası281711
Avrupa Ligi25916
EuroChallenge Kupası17125
FIBA Avrupa Kupası16151
Cumhurbaşkanlığı Kupası211
TOPLAM5003231752

Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı - Son Dakika Spor


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