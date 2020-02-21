Ufuk Sarıca: "Bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: 'Bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi' - Son Dakika Spor

Ufuk Sarıca: "Bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi"

6 saat önce

Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi" dedi.

Ufuk Sarıca:

Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi" dedi.


2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi. Tüm maç çok yakın geçti. Uzun bir süre çok yakın skorla bir iki sayı biz öndeydi aynı şekilde onlarda önde oldu. Ama son 5 dakikayı maalesef oynamayı beceremedik. Hücumda ki temposuzluğumuz, hücumdaki oyuncu sayımızın azlığı 65 sayıda Kalmamız neden oldu açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse çok üstün kapasiteli skor kapasitesini sahip bir takımla sahada değildik. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle Buğra ve Sertaç'ın da takımda olmadığını düşünürsek, böyle bir dönemde takımlarında çok az oynayan oyuncularla maalesef 65 sayıda kaldık. Semih yorulan kadar içeriden iyi iş yaptı. Melih skoru göğüsleri ama o da tek başına yeterli olmadı. Hafta başından bu yana Hollanda takımının çok tehlikeli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Atletizmi yüksek, daha kuvvetli ve koşan bir takım. Kazanmayı hakettiler tebrik ediyorum. Sonuçta bir grup oynuyoruz. 5 maçımız daha var. Bu maçın rövanşı var. Telafi edilebilecek bir gruptayız. Ama bizim kendimizi daha geliştirmemiz lazım. Tekrardan hollandayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


"Bütün mehmetçiklerimize selam gönderiyorum"


Mehmetçiğin maçtaki desteğinede değinen Başantrenör Sarıca, "Çok güzel bir görüntüydü bütün mehmetçiklerimize selam gönderiyorum. İlk defa söylemiyorum fakat bugün İstiklal Marşı'nın söylerken açıkçası tüylerim diken diken oldu. Teşekkür ediyorum onlara. Maç boyu desteklediler. Maçın ardından takımı alkışladılar. Bir dahaki maçlarımızda salonumuzda görmek istiyorum" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA

Ufuk Sarıca, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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