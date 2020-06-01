Ufuk Sarıca: "En büyük arzularımdan biri Avrupa Kupası'nı Karşıyaka'ya getirebilmek" - Son Dakika

Ufuk Sarıca: "En büyük arzularımdan biri Avrupa Kupası'nı Karşıyaka'ya getirebilmek"

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan FIBA Avrupa Kupası'na ilişkin, "En büyük arzularımdan biri Avrupa Kupası'nı Karşıyaka'ya getirebilmek.

Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan FIBA Avrupa Kupası'na ilişkin, "En büyük arzularımdan biri Avrupa Kupası'nı Karşıyaka'ya getirebilmek." dedi.

Sarıca, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar ile kulübün YouTube kanalında yayınlanan "5 Soru 5 Cevap" yarışmasının sezon finaline konuk oldu.


Kovid-19 salgınıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Ufuk Sarıca, sağlığın her şeyden önce geldiğini belirterek, sürecin hala tam anlamıyla geçmediğini söyledi.

"Sezon harika geçiyordu"

FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldiklerini ve en büyük isteğinin kupayı Karşıyaka'ya getirebilmek olduğunu vurgulayan Ufuk Sarıca, şunları kaydetti:

"Bizim için hem ligde hem Avrupa'da sezon harika bir şekilde geçiyordu. Arka arkaya galibiyetler aldık ligin yarıda kaldığı bölümde çok ciddi bir galibiyet yüzdesi yakaladık. Ligi 24 galibiyetle tamamladığımız 2012-2013 sezonunu geride bırakabilirdik. Bir taraftan da böyle bir salgından ötürü yapacak bir şey yok. Tüm kararlar alınması gereken ve uygulanması gereken bir şekilde alındı ve uygulandı. Final Four'un olası sezon başı oynanması konusunda herkes için sıkıntı var. Gelecek sezon ile ilgili temennilerde bulunuyoruz, netleşmiş bir program yok maalesef. Sezon açılışı, bu Final Four'un ne zaman yapılacağı gibi konular bilinmiyor. Biz tüm kadromuzu 1-2 istisna dışında korumayı planlıyoruz. Keşkeler bazen yersiz oluyor ama keşke bu kadar yaklaştığımız bir şeyi tamamlayabilseydik. En büyük arzularımdan biri Avrupa Kupası'nı Karşıyaka'ya getirebilmek. Burada verilmiş bir emek var."

Büyükkarcı: "Final Four'un İzmir'e çok yakışacağına inanıyoruz"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da Kovid-19 salgınından dolayı sezonun yarım kalmasını üzücü bulduğunu ancak önceliğin sağlık olduğunu vurguladı.

Yeni sezona başlanırken maçların seyircisiz olarak başlayıp başlamayacağı ile ilgili yöneltilen soru üzerine Büyükkarcı, "Kanaatim ekim başında takımlar taraftarla oynamaya başlar diye düşünüyorum. Bunu kendi kafamdan söylemiyorum, danıştığımız yetkin ve bilgili insanların verileri ışığında söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Askıya alınan FIBA Avrupa Kupası ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Turgay Büyükkarcı, "Basketbolda muhtemel bir Avrupa şampiyonluğu ve lig şampiyonluğu kaçırdık. Futbolda muhtemelen bir play-off ile üst lige çıkmayı kaçırdık ama kulübümüzün bu konudaki çizgisi hiç değişmedi. FIBA, bu kupanın iptal edildiğini açıklamıştı ama biz bezdirici bir şekilde mücadelemize devam ettik ve sonuçta bu iptal kararını geri aldı. Şimdi ikinci mücadelemiz bu organizasyonu İzmir'e aldırmak ile ilgili. Final Four'un İzmir'e çok yakışacağına inanıyoruz. Böyle bir organizasyonu yapabileceğimize inanıyoruz, daha önce böyle bir tecrübemiz de var. İnşallah Final Four burada olacak o kupa da buraya gelecek." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: 'En büyük arzularımdan biri Avrupa Kupası'nı Karşıyaka'ya getirebilmek' - Son Dakika Spor
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