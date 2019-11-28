Son Dakika Haberleri: Ufuk Sarıca: "Hedefimiz çeyrek final..."
Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: 'Hedefimiz çeyrek final...' - Son Dakika Spor

Ufuk Sarıca: "Hedefimiz çeyrek final..."

6 saat önce

Ufuk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci turda ilk 2'de yer alıp, çeyrek finale çıkma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Ufuk Sarıca:

Ufuk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci turda ilk 2'de yer alıp, çeyrek finale çıkma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.


Phoneix Brüksel karşısında başta çok akıcı ve zevkli bir basketbol oynadıklarını ancak özellikle son bölümde yaptıkları hataların kendilerini maçı kaybetmeleri noktasına getirdiğini ifade eden Sarıca, "Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olursa olsun, ne şekilde giderse gitsin, bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum." diye konuştu.


- L Grubu'ndaki maç programı


Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le L Grubu'nda yoluna devam edecek yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:


11 Aralık 2019: ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka


18 Aralık 2019: Pınar Karşıyaka-Enisey


8 Ocak 2020: Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka


22 Ocak 2020: Pınar Karşıyaka-ZZ Leiden


29 Ocak 2020: Enisey-Pınar Karşıyaka


5 Şubat 2020: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji


Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:54 
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