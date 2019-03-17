Ufuk Sarıca: Hedeflerimizi Başaracağımıza İnanıyorum
35 dakika önce
İSTANBUL / DHAA Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakiplerimiz ABD, Çekya ve Japonya'yı değerlendirdi.
İSTANBUL/ DHA A Milli Erkek Basketbol Takımı
Başantrenörü Ufuk Sarıca
, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakiplerimiz ABD
, Çekya ve Japonya
'yı değerlendirdi.
İyi bir kura çektiklerini belirten Sarıca, "ABD ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir. Çekya'yı iyi tanıyoruz. Japonya ise yakından bildiğimiz bir ekip değil" dedi.
2020 Olimpiyat Oyunları bileti almayı hedeflediklerini söyleyen Sarıca, "Genç
ve iyi bir takımız. Takımıma da teknik ekibime de güveniyorum. Bu takımın şampiyonaya renk katıp iyi bir sonuç alabileceğinden eminim. Bu yazı iyi geçirerek şampiyonaya hazır bir şekilde gideceğiz. Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
31 Ağustos - 15 Eylül
tarihleri arasında Çin
'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye
, gruptaki ilk maçında 1 Eylül
'de Japonya ile karşılaşacak. 3 Eylül'de ABD ile oynayacak olan 12 Dev Adam, son grup maçına 5 Eylül'de Çekya karşısında çıkacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:30 Kaynak: DHA
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