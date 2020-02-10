Ufuk Sarıca, Larkin ve Wilbekin arasında tercih yaparken zorlanacak

Ufuk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ilk olarak Ankara'da 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile daha sonra ise deplasmanda 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'le karşılaşacaklarını hatırlattı.



Türk basketbolunun bu iki ülkeden ilerde olduğunu kaydeden Sarıca, "Ama bu maçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Açılan pencerelerde bir sürü eksik oyuncunuz oluyor. Çalışma ortamınız olmuyor. Dolayısıyla bu tür maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Kısa dönemde hazırlanıyorsunuz. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz, Türkiye Kupası'ndan sonra toparlanarak hazırlığımızı yapacağız milli takım olarak." diye konuştu.



Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi



Sarıca, vatandaşlık işlemleri tamamlanan Shane Larkin'in THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda gösterdiği performansla organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Türk olması önemli, bizim için bir avantaj, onun için de önemli bir avantaj. Shane Larkin'i kadroya davet edeceğiz. Scottie de çok önemli bir



oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz."



Türkiye Kupası'nda hedef final



Pınar Karşıyaka olarak yeni bir takım olmalarına rağmen sezon başından beri devam eden güzel bir hava ve istikrar yakaladıklarını kaydeden Sarıca, "Sürdürülebilir başarıyı gelenek haline getirmek bizim için mutluluk verici.



Türkiye Kupası'nda son güne kadar sahada kalmak için mücadele edeceğiz. Çok yakın tarihte Türkiye Kupası'nı kazanmıştık, tekrar bunu gerçekleştirmek en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz olacak." diye konuştu.



"İnşallah Avrupa kupasını İzmir'e getiririz"



Sarıca, FIBA Avrupa Kupası'nda hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Burada hedefimiz finale çıkıp 2012'de elimizden kaçırdığımız o Avrupa kupasını kulüp tarihine getirmek, müzemize koymak. Kupanın en iyi 2-3 takımından birisi olduğumuz doğru ama bunun kağıt üzerinde kalmaması lazım. Bugüne kadar biz bunu sahadaki performansımıza döktük. Şimdi bunu tamamlamak lazım. 3 tane turumuz var; çeyrek final, yarı final daha sonra final. Bu üçünü kazasız geçip inşallah kupayı İzmir'e, Pınar Karşıyaka'ya getiririz."



"Karşıyaka basketbolun en büyük dinamiklerinden birisi"



Karşıyaka'nın Türk basketbolunun en büyük dinamiklerinden bir tanesi olduğunu belirten Sarıca, "Böyle bir kahramana ihtiyaç vardı. Çünkü 1-2 takıma sıkışmış bir lig veya kupa, pek de fazla heyecan vermiyordu. Biz burayı tekrar canlandırdık." dedi.



Sarıca, takımda çabuk bir kimya oluşturduklarını ve hep beraber bir hava yakalandığını belirterek, "Önemli olan bunu koruyabilmek, bunun üzerine koyabilmek." diye konuştu.



