Ufuk Sarıca: "Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok, öncelik sağlık..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: 'Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok, öncelik sağlık...' - Son Dakika Spor

Ufuk Sarıca: "Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok, öncelik sağlık..."

6 saat önce

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesiyle takım olarak çalışmalara ara verdiklerini, oyuncularda, teknik ve idari kadroda şu ana kadar hastalık belirtilerini gösteren herhangi bir ismin olmadığını söyledi.

Ufuk Sarıca:

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesiyle takım olarak çalışmalara ara verdiklerini, oyuncularda, teknik ve idari kadroda şu ana kadar hastalık belirtilerini gösteren herhangi bir ismin olmadığını söyledi.


"Evde kal" çağrısına uyduklarını kaydeden Sarıca, "Öncelik burada sağlık, düşüncemiz bu. Umarım olumlu gelişmeler olur." dedi.


Sarıca, yaşanan sürecin ilk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:


"Gelişmeleri takip etmek lazım. Normal hayatta sürekli seyahat eden, maç oynayan ve antrenman yapan bireyler olarak diğer insanlardan mental olarak sıkıntımız olacak diye düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu söyledim. Fiziksel antrenmanlar ön plana çıkıyor ama spor adamlarında mental olarak da sıkıntılar çıkabilir. Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok. Maçların ve liglerin durumu ancak sağlıklı bir ortam olursa önem kazanır. Süreci takip ediyoruz."


Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:34 

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