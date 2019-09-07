Son Dakika Haberleri: Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"
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Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"

55 dakika önce

Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetin kolay gelmediğini belirterek, "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık.

Ufuk Sarıca:

Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetin kolay gelmediğini belirterek, "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Bugün enerjimiz yoktu. Karadağ maçının başında savunma kötüydü, korkunç top kayıpları yaptık. Sonrasında kontrolü aldık." dedi.


Boyalı alanı iyi kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Sarıca, "Uzun oyuncuları kullanmaya çalıştık. Başta rakip uzunları durduramadık. Maçın kilit noktası baskılı savunmamızdı. Maçın son beş dakikası çılgıncaydı." değerlendirmesinde bulundu.


Takımda çok sayıda genç ve deneyimsiz oyuncunun bulunduğunu vurgulayan Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ersan'ın sorunu var oynamadı. Sertaç ve Furkan'ın durumunu bilmiyorum. Furkan hastaneye gitti, buna göre durumunu konuşacağız. 7-8 genç ve deneyimsiz oyuncumuz var. 6-7 oyuncumuz Dünya Kupası'na ilk kez geliyor. ABD maçında oynamak kolay değil. Deneyime çok ihtiyacımız var."


- FIBA'ya eleştiri


Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın formatından dolayı Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğini (FIBA) eleştirdi.


Çin'de gerçekleştirilen turnuvaya insanların çok ilgi gösterdiğini anlatan Sarıca, şunları söyledi:


"Bu Çin'in başarısı. Organizasyon olarak bizler, oyuncular, medya mensupları; hepimiz acılar çekiyoruz. Üç saat uçak yolculuğundan sonra iki saat otobüs yolculuğu yapıyoruz. Çin küçük bir ülke değil. İki saat yol gidip saçma sapan antrenman saatlerinde çalışıyoruz. Takımımız deneyimsiz ama FIBA tecrübesiz değil. Bunları düzenlemesi gerekiyor. Her gün antrenman ve maç için otelden çıkarken aranıyoruz. Zor bir turnuva oynuyoruz. İnsanların kendilerini rahat hissetmesi lazım. Diğer ülkeler de böyle düşünüyordur. Sıkıntılıyız. ABD maçından sonra otele gece birde gittik. Ertesi gün bizim antrenman erken saatte, erken maçını oynayan Çekya'nın idmanı geç saatte oldu."


Turnuva sisteminin de güzel olmadığı belirten Sarıca, "Üç galibiyet alan Brezilya belki bir yenilgiyle elendi, çıkamıyor. En azından tekrar çapraz eleme oynamak lazım. Bir maçlık şansı kaçırmamanız lazım. ABD grupta hep birinci sırayı işgal ediyor. Formatı da çok beğenmedim. 24 takımlı eski sistemin daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- Metecan: "Çok iyi bir ikinci yarı oynadık"


Milli basketbolcu Metecan Birsen ise kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmadık ve geri döndük. 2. tura kalamamıştık. Olimpiyat elemelerine gitmek istiyoruz, şimdi mutluyuz. Bu takımın parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Benim için büyük bir deneyim. Umarım daha çok organizasyon görürüm." şeklinde konuştu.


Karadağ Başantrenörü Zvezdan Mitrovic de Türkiye'nin iyi oynadığını ve kendileri için tek olumlu tarafın Çin'de mücadele edebilmeleri olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ufuk Sarıca, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:40 
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