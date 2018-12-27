Ufuk Sarıca'nın Acı Günü
17 dakika önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca vefat etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Başantrenörü Ufuk Sarıca
'nın babası Aydın
Sarıca vefat etti. Türkiye
Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Sarıca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:33 Kaynak: AA
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