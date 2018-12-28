Ufuk Sarıca'nın Babası Toprağa Verildi
1 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın dün vefat eden babası Aydın Sarıca, toprağa verildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Başantrenörü Ufuk Sarıca
'nın dün vefat eden babası Aydın
Sarıca, toprağa verildi.
Aydın Sarıca'nın cenaze namazı, Zincirlikuyu
Camisi'nde ikindi vakti kılındı.
Cenaze töreninde, Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu
, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok
, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan
, milli takımlar genel direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri
, milli basketbolcular Oğuz Savaş
, Furkan Aldemir
, Semih Erden
, Erkan Veyseloğlu, Beşiktaş Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu ve merhumun ailesi hazır bulundu.
Sarıca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:28 Kaynak: AA
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