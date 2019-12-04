Son Dakika Haberleri: Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı!
Son Dakika Spor Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı! - Son Dakika Spor

Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı!, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu.


Hidayet Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.


Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20 
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