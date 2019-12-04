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Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı!
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu.
Hidayet Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20
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