Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu.



Hidayet Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



