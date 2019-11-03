Ligde Play-Off'a kalamadığı geçen sezon ilk yarı boyunca 14 maçta 6, 2017-18 sezonunda ise ilk yarıda 15 maçta 5 galibiyet alan Karşıyaka, henüz 6 haftadan bu performanslarını yakaladı.



Kulüpte daha önce 2012-2016 arasında 4 yıl görev yapan, bu yıl 3 sezon sonra göreve dönen Antrenör Ufuk Sarıca da yeşil-kırmızılılarda kendi döneminin en iyi sene başlangıcını yaptı.



Kaf-Kaf'a daha önce şampiyonluk dahil 3 kupa birden kazandıran Sarıca, lige ilk kez 6'da 6'yla başladı.



Daha önce 1999-2000 sezonunda Antrenör Ergin Ataman döneminde sezona 7 maçta 7 galibiyetle başlayan Karşıyaka, haftaya Bahçeşehir Koleji'ni de deplasmanda yendiği takdirde 20 yıl sonra bu başarısını egale edecek.



Telekom maçı sonrası güzel bir basketbol oynayıp önemli bir rakibi geride bıraktıklarını söyleyen Ufuk Sarıca, "Salondaki atmosfer müthişti. Ailelerin, çocukların olduğu dolu bir salonda oynamak gerçekten müthiş bir duygu. Ligin 6. haftasının sonuna geldiğimizde hem namağlup hem lider bir pozisyonda olmak tabii ki bizi gururlandırıyor. Oyuncularımı göstermiş oldukları ciddiyet, konsantrasyon ve gayret için tebrik ediyorum. Bunun devamını ileriki haftalarda da sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.



